Siemens viert 125 jaar aanwezigheid in België

Het Belgische verhaal van Siemens begon op 1 september 1898 met de oprichting van een technisch kantoor in Brussel. Vandaag is Siemens in ons land marktleider in automatisering, elektrificatie, digitalisering en transport. Tijdens een jubileumevent in de vestiging van het bedrijf in Huizingen werd teruggeblikt en vooruitgekeken, samen met heel wat gasten uit de politieke en de bedrijfswereld. Ook premier Alexander De Croo was erbij. “We blijven onszelf opnieuw uitvinden om zo te anticiperen op nieuwe technologieën en trends”, zegt Serge Molinari, CEO van Siemens België-Luxemburg. “We willen een leidende rol blijven spelen om onze klanten en de maatschappij te helpen bij de grootste uitdagingen vandaag en morgen. Op onze 125e verjaardag zijn we klaar voor de toekomst. We zijn buitengewoon goed gepositioneerd als we kijken naar strategie, business en technologie en toonaangevend als het gaat om digitalisering en duurzaamheid.”