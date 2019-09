Sigarettenpeuk op de grond? Meteen een boete

Vandaag is de derde editie van de Handhavingsweek op gang getrapt. De hele week zal er in heel wat gemeenten streng gecontroleerd worden op zwerfvuil en sluikstorten. In Sint-Pieters-Leeuw ligt de focus op sigarettenpeuken op straat.

De Handhavingsweek kadert in de actie van de Mooimakers, een samenwerking tussen de lokale besturen, Fost Plus en OVAM. In heel Vlaanderen worden de controles op zwerfvuil en sluikstorten fors opgevoerd. In Sint-Pieters-Leeuw zal er vooral gelet worden op sigarettenpeuken. Nog veel mensen gooien die achteloos op straat. In de gemeente worden de komende week ‘pockets’ uitgedeeld waar rokers hun peuk in kwijt kunnen. Wie netjes z’n peuk in de vuilbak doet, krijgt een complimentje. Wie dat niet doet, mag zich aan een boete verwachten.