Sikh-Tempel in Vilvoorde mag (bijna) weer open

Toen Bonte de tempel in 2016 sloot, ging de sikh-gemeenschap in beroep. Het is de Raad van State die de gemeenschap nu gelijk geeft. Hans Bonte heeft geen bezwaar om de tempel opnieuw te openen omdat de problemen achter de rug zijn. Enkel wat betreft de brandveiligheid moeten nog een aantal ingrepen gebeuren. Normaalgezien kan de sikh-tempel over een maand opnieuw de deuren openen. (Bron: Het Nieuwsblad)