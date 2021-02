Singer-songwriter Kris De Bruyne overleden

De Bruyne woonde vanaf 1969 vijf jaar lang in de Far West-wijk in Vilvoorde. In die periode schreef hij het nummer ‘Vilvoorde City’, waarin hij een geen al te positief beeld schetste van de stad. Toch schreef De Bruyne het lied naar eigen zeggen niet als een kritiek op de stad. “De song gaat eigenlijk over liefdesverdriet en Vilvoorde fungeert alleen als metafoor”, verklaarde Kris De Bruyne in interviews. De Vlaamse singer-songwriter overleed gisteren in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen na een langdurige ziekte. Hij werd 70.