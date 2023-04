Sint-Pauluskerk in Opwijk krijgt 150.000 euro voor dringende onderhoudswerken

De Sint-Pauluskerk krijgt de premie door middel van de standaardprocedure. Dankzij deze premie kunnen eigenaars van onroerend erfgoed, in dit geval de Kerkfabriek Sint-Paulus, via een eenvoudige procedure snel ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. “Het is goed dat de Kerkfabriek Sint-Paulus gebruikmaakt van deze premie om het erfgoed in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, aldus burgemeester Inez De Coninck.