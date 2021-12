Sint-Pieters-Leeuw geeft personeel scholen en kinderdagverblijven een versnelde boosterprik

Na de oproep van Vlaams minister van Onderwijs Weyts om voorrang te geven aan het onderwijs en de kinderdagverblijven, schakelde de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een versnelling hoger. “De vaccinaties werden vorige week voorbereid. Nadat de Vlaamse ministers Somers en Beke verzekerd hadden dat er zeker voldoende vaccins geleverd zouden worden én de oproep van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om via bedrijfsgeneeskundigen prikken te laten zetten, hebben we een oplossing uitgewerkt die de verschillende combineert”, zegt burgemeester Jan Desmeth.



Een arts van Mensura, bijgestaan door een vrijwillige verpleegster, zakte gisteravond af naar woonzorgcentrum Zilverlinde om de prikken te zetten. “Omwille van privacyredenen werd het niet op school of op het gemeentehuis georganiseerd, maar bleef ook de al verhoogde capaciteit van het vaccinatiecentrum De Bres in Halle ongewijzigd”, aldus Desmeth. “Op deze manier zetten we in op het maximaal openhouden van de scholen en de kinderdagverblijven na de kerstvakantie.”