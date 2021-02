Sint-Pieters-Leeuw mag bouwstop behouden

In Sint-Pieters-Leeuw blijft de bouwstop behouden. De provincie gaat niet in op de klacht van een bouwpromotor tegen die bouwstop.

In september vorig jaar besliste de gemeente om een bouwstop in te voeren voor nieuw openbare of private wegen op terreinen die voorheen nog nooit waren verhard of bebouwd, zoals weiden, akkers of achtertuinen. Een bouwpromotor diende tegen die beslissing klacht in bij onder meer de provinciegouverneur. Maar die liet Sint-Pieters-Leeuw intussen weten dat hij geen reden ziet om de ingevoerde bouwstop terug te schroeven.