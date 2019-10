SK Pepingen-Halle keert voorlopig niet terug naar Lamme Guichestadion

SK Pepingen-Halle keert voorlopig niet terug naar het Lamme Guichestadion in Halle. De CVBA Koninklijke Sportclub Halle, de uitbater van de site, wil de huurprijs verviervoudigen. "We voelen ons gegijzeld in dit dossier", zegt SK Pepingen-Halle.

Eind vorig seizoen ging het Lamme Guichestadion dicht nadat de brandweer de kantine en tribune onveilig vond. De CVBA Koninklijke Sportclub Halle voerde intussen werken uit zodat er opnieuw wedstrijden gespeeld kunnen worden. De kosten daarvoor lijken nu doorgerekend te worden aan SK Pepingen-Halle.

"SK Halle betaalde vroeger geen huur, na de fusie met FC Pepingen moest dit plots wel en momenteel wordt er vanuit voornoemde CVBA een verhoging van meer dan 400 % vooropgesteld. Deze verhoging is totaal onhaalbaar voor de club. De club voelt zich echt gegijzeld in dit dossier. De bestuurders van de club hebben steeds het connectie met Halle en het Halse publiek benadrukt en gestalte gegeven. Moet deze nu écht verloren gaan?", meldt SK Pepingen-Halle in een mededdeling.

De club schreef intussen al een brief naar de stad Halle, maar kreeg nog geen antwoord. "We werden door de CVBA wel op de hoogte gesteld de stad Halle geen bijkomende inspanning of tussenkomst voorziet. De gemaakte kosten nu via een ridicuul opgetrokken huur verhalen op de club is hoogst onfair. Het gaat bovendien voorbije aan de initiële opzet van de stad om de Hallenaar een up to date voetbalinfrastructuur aan te bieden", besluit SK Pepingen-Halle.