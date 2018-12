Skaten in de kerk tijdens kerstvakantie

De voorbije jaren sloegen Halle en de vzw Stoked Boardacademy de handen in elkaar om samen een skatebeleid op poten te zetten. Dat resulteerde in een paar gesmaakte initiatieven, zoals de skatecontest aan het station van Halle en de skatekampen tijdens de zomervakantie.

Op de vraag om ook tijdens de kerstvakantie een plaats te zoeken om te skaten, is nu een origineel antwoord gevonden: de Paterskerk. Het unieke karakter van deze kerk en de streetart-aankleding door graffitikunstenaars Smates Locatelli zorgen ervoor dat dit een perfecte locatie is voor een pop-up indoorskatepark. Zowel de absolute beginners als de ervaren skaters kunnen in de kerk terecht.

Het indoorskatepark is tijdens de kerstvakantie open van woensdag tot en met vrijdag, telkens van 10 tot 17 u. Niet alleen skaters zijn overigens welkom, maar iedereen die de graffitikunst in de kerk wil bewonderen of wil genieten van koffie of een streekbiertje.