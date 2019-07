Skatepark én graffitikunstwerk in één

Koen Eres Deweerdt is zelf een fervent gebruiker van het Lotse skatepark. Samen met de gemeente Beersel vatte hij het plan op om het skatepark te pimpen. Twee weken lang liet de gemeente Koen zijn ding doen en het resultaat mag gezien worden. Het skatepark aan de Zittert in Lot is voortaan ook één groot graffitikunstwerk in felle kleuren. Vanmiddag werd het vernieuwde skatepark ingewijd, uiteraard mét skateboards. Voortaan kunnen skaters er zichzelf ook wat extra uitdagen dankzij een twisterbord. Een draai aan het rad bepaalt welke truc de skaters op een welbepaald kleurvak moeten uitvoeren.

Een verslag over het vernieuwde skatepark zie je maandag in het nieuws.