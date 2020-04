Skeyes 100 miljoen euro in het rood door coronacrisis

Er is amper vliegverkeer in ons land, maar toch moet skeyes de dienstverlening blijven garanderen. Bovendien is skeyes vooral afhankelijk van vergoedingen die luchtvaartmaatschappijen betalen. Omdat die zelf in moeilijk vaarwater zitten, is de kans dat ze die facturen snel terugbetalen vrij klein. Volgens skeyes zit het de komende twee jaar met een gat van minstens 100 miljoen euro. De luchtverkeersleider klopt, net als vele andere bedrijven uit de luchtvaartsector, aan bij de overheid voor steun. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) kijkt vooral naar Europa omdat het een Europees probleem gaat.