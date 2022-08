Skeyes schept duidelijkheid over overvliegende vliegtuigen

De voorbije dagen stelden heel wat inwoners van de Zennevallei zich vragen bij de vele – vaak laag – overvliegende vliegtuigen. Enkele weken geleden was dat het geval in de regio rond Dilbeek. “De vliegroutes zijn niet veranderd, want die zijn al meer dan tien jaar wettelijk bepaald”, klinkt het bij luchtverkeersleider Skeyes.

Vanuit de controletoren in Steenokkerzeel begeleidt Skeyes vliegtuigen in een straal van 20 kilometer rond de luchthaven. De belangrijkste taak van de luchtverkeersleider is de veiligheid garanderen. Skeyes mag dus niet zomaar eender welke piste gebruiken. “Afhankelijk van de dag zijn we verplicht om de ene of de andere piste te gebruiken”, legt CEO Johan Decuyper uit. “Enkel bij weersomstandigheden of werken mogen we afwijken. Voor de rest ligt al van 2010 vast welke aanvliegroutes en pistes we moeten gebruiken.”

Als je op sommige dagen extra hinder ondervindt van vliegtuiglawaai, is dat wellicht de verklaring. De voorbije dagen kwam dat in de Zennevallei door een sterke noordoostenwind. “Afhankelijk van de windrichting worden bepaalde gemeenten rondom de luchthaven tijdelijk meer overvlogen. Dat brengt natuurlijk heel wat geluidshinder met zich mee. Na twee jaar coronapandemie is het ook opnieuw drukker en vliegen er meer vliegtuigen”, zegt Decuyper.

Het is de overheid die beslist over de vliegroutes. Skeyes kan enkel adviseren. “Mensen kijken meteen naar ons, maar we loodsen enkel vliegtuigen veilig door de lucht. We testen wel voortdurend hoe we vliegtuigen stiller kunnen navigeren, zodat ze minder geluid maken tijdens het landen en opstijgen”, aldus Decuyper.