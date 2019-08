Slachtoffer dodelijk ongeval Buitenring eerder opgepakt voor dronkenschap

“De man was ‘s avonds opgepakt door de politie van Brussel-Zuid voor openbare dronkenschap”, zegt Stéphanie Lagasse van het Brusselse parket. “Hij werd overgebracht naar het Erasmusziekenhuis voor verzorging. Hij heeft op een bepaald moment een ziekenhuis verlaten en zou volgens de eerste vaststellingen de autosnelweg hebben opgelopen.”

Of de man van zijn vrijheid was beroofd en ontsnapte uit het ziekenhuis, is nog niet duidelijk. Ook is het nog niet duidelijk hoe lang de man in het ziekenhuis is gebleven en of hij daar verzorging heeft gekregen. “Rond 5u30 werd de politie verwittigd van het ongeval op de buitenring. Het slachtoffer was dezelfde man die uit het ziekenhuis was weggegaan.” Nog volgens het parket is het dezelfde wagen die de voetganger aanreed, die de signalisatieborden aanreed.