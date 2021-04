Slachtoffers aanslagen dagvaarden Belgische staat, Brussels Airport en federale politie

Voor de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg is vandaag het proces ingeleid van tien slachtoffers van de aanslagen in Zaventem. Ze dagvaarden onder andere de Belgische staat, Brussels Airport en de federale politie. Volgens hun advocaat, die zelf slachtoffer werd van de bomaanslag in de Brusselse metro, kregen de slachtoffers in de nasleep van de terreuraanslagen te weinig informatie.

Advocaat Nic Reynaert vertegenwoordigt in totaal negentien slachtoffers van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem. Vandaag werden de zaken van tien van hen ingeleid voor de Nederlandstalige rechtbank in Brussel. Volgende maand gebeurt hetzelfde met de dossiers van negen anderen voor de Franstalige rechtbank.

“We vragen dat de slachtoffers medische informatie krijgen. Van Brusselse Airport willen we weten of er asbest aanwezig was.” Daarnaast dagvaarden verschillende van zijn cliënten ook de federale politie. “Het gaat om mensen die hun werkgever dagvaarden omdat ze vinden dat de federale politie gebrekig is gebleven in het meedelen van cruciale medische informatie en procedures”, aldus Reynaert. “Ook is er geen goede opvolging geweest van posttraumatische stress-stoornissen.”

Reynaert vertegenwoordigt in al deze zaken enkel slachtoffers van de aanslagen in Zaventem. “Ik treed inderdaad niet op voor slachtoffers van de aanslag in de Brusselse metro, dat is voor mij mentaal onmogelijk. Ik ben zelf slachtoffer van die aanslagen", aldus de advocaat. Reynaert zat op het metrostel waar op 22 maart 2016 een zelfmoordterrorist zich opblies. Door de knal was hij een tijdlang doof.