Sluikstort van meer dan twee ton aangetroffen in Merchtem

Een sluikstort van meer dan twee ton: dat is wat buurtbewoners zondag aantroffen in een bosje aan de Linthoutweg in het landelijke Brussegem. De gemeente Merchtem start een onderzoek en zal proberen het vuil proberen te linken aan een identiteit.

Bouwafval, huisvuil, plastiek, buizen, zakken met textiel, autobanden en noem maar op. De verbazing was groot toen buurtbewoners het sluikstort aantroffen. “Wat hier gebeurde is echt wel degoutant. De omvang van dit sluikstort is in Brussegem ongezien", zegt buurtbewoonster Anneke Goethals. "We hebben de politiezone AMOW gebeld, die zouden maandag de wijkagent sturen voor vaststellingen. Daarna belden we de burgemeester en die belooft een onderzoek.”

Als de sluikstorter wordt gevonden, wacht een boete van verschillende honderden euro’s. Daarnaast moet de sluikstorter ook de opruimingskosten betalen. Burgemeester Maarten Mast verwittigde zondag alvast de technische dienst van Merchtem. “Die is meteen komen kijken, maar omdat er geen direct gevaar voor de volksgezondheid is, wordt het sluikstort maandag opgeruimd”, gaat de burgemeester verder. “Dit is eigenlijk niet wat we willen, want we willen niet dat de belastingbetaler hiervoor moet opdraaien. Daarom ook dat we het sluikstort zullen doorzoeken naar alle mogelijke linken voor identiteitsgegevens.”

Camera’s inzetten op die plek, heeft volgens Mast weinig zin. “We beschikken wel over camera’s, maar als het in een bosje zich voordoet, dan kan je dat moeilijk registreren. Merchtem is heel groot en telt heel veel bosjes. Zet je een camera in op één plaats, dan verschuift het probleem naar een andere plaats.”