In Vilvoorde, Machelen, Meise, Londerzeel en Zemst is het aantal sluikstortgevallen stevig gedaald het voorbije jaar. Intercommunale Incovo zal het komende jaar de sluikstortcamera’s nog intensiever inzetten.

Sluikstorten fors verminderd in Incovo-gemeenten

Intercommunale Incovo lanceerde zowat een jaar geleden een campagne tegen sluikstorten en die heeft haar effect niet gemist. “De campagne werkte rond het thema ‘Smile, u wordt gefilmd’”, legt directeur Jan Buysse uit. “Alle glasbollen of andere sluikstortgevoelige plaatsen kregen stickers of bordjes met dit motto. Tegelijk werd de inzet van de sluikstortcamera’s geïntensifieerd.” Vorig jaar kregen 65 sluikstorters een GAS-boete, dit jaar al meer dan 40. “Het totale bedrag voor één enkele sluikstort loopt al gauw op tot meer dan 500 euro, heel wat meer dan de kostprijs van een afvalzak of bezoekje aan het recyclagepark.”

De campagne van Incovo leidde tot mooie resultaten.“Aan de glasbollen is het aantal sluikstorten op één jaar tijd meer dan gehalveerd,” weet Eddy Vranckaert, de nieuwe voorzitter van Incovo. “Op andere locaties is er sprake van een daling met een kwart sinds vorig jaar.” Volgend jaar gaat Incovo de camera’s nog intensiever gebruiken. “Het is belangrijk dat sluikstorters beseffen dat ze op geen enkele plek veilig zijn. Voor wie afval goed sorteert, zijn de kosten voor afvoer trouwens heel beperkt. Dat moet de boodschap zijn”. Voortaan staan er ook op sluikstortgevoelige plekken bordjes die beelden tonen van de camera’s.