Sluikstorten zijn echte plaag op Vilvoordselaan tussen Brussel en Vilvoorde: 'Werk van professionelen'

Wie vanuit Vilvoorde via de Schaarbeeklei richting Brussel rijdt, kan er niet omheen kijken: langs de Vilvoordselaan liggen grote hopen zwerfvuil. Net Brussel, dat zorgt voor de openbare netheid en het afvalbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, doet er alles aan om de identiteit van de sluikstorters te achterhalen. Die komen ook uit onze regio en het gaat steeds vaker om professionele sluikstorters. Ze halen tegen zeer lage prijzen afval op en dumpen dat dan langs de kant van de weg.

Groot huisvuil, zetels, matrassen, maar ook medicijnen en bouw- en sloopafval. De Vilvoordselaan, het verlengde van de Schaarbeeklei, kreunt onder een grote berg afval. Bewijsmateriaal toont aan dat niet alleen Brusselaars hier hun afval dumpen, maar ook daders uit de Rand, in dit geval Machelen. Net Brussel, dat zorgt voor de openbare netheid en het afvalbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ziet dat die daders ook almaar vaker professioneel werken.

“Vandaag zie je meer en meer professionelen die sluikstorten, maar minder burgers”, zegt Alain Martens van Net Brussel. “Je ziet enorm veel aanbiedingen via de sociale netwerken en internet. Wij houden die ook in de gaten. Vaak volgt dan een professioneel onderzoek bij ons. Eens we de eigenaar hebben gevonden, zullen we die ondervragen. We kijken dan op wie hij een beroep heeft gedaan. Stap voor stap proberen we dan tot bij de dader te komen.”

Die daders riskeren boetes tot meer dan 60.000 euro en 125.000 euro als ze binnen de drie jaar opnieuw betrapt worden. Langs de Vilvoordselaan worden ook dagenlang camera's ingezet om de pakkans te vergroten.