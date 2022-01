Snel duidelijk wie piekt op Provinciaal Kampioenschap Veldlopen

In de eerste ronde van de mannen bij de lange cross vormt zich een kleine groep van vier à vijf atleten, maar daarna gaat de top-3 ervandoor. Philip Cortvriendt uit Leuven moet echter zien hoe Seppe Odeyn uit Herent en Rob Scheerlinck uit Grimbergen hem te snel af zijn en samen de laatste ronde in gaan. Maar Scheerlinck, lid van de Vilvoorde Atletiekclub, heeft geen antwoord op de versnelling van Odeyn. De atleet uit Herent loopt naar de Vlaams-Brabantse titel.

Bij de vrouwen is Jenna Wyns uit Londerzeel favoriete op de korte cross. Een rol die ze al snel waar kan maken. Thuisloopster Hanne Pardaens uit Lennik die lid is van de Atletiekclub Pajottenland probeert nog mee te gaan in het spoor van de Londerzeelse, maar al snel is Wyns alleen op pad. Ze loopt ongestoord naar de overwinning en ziet Pardaens en Evy Hens uit Halle achter zich finishen.

Een verslag van het PK Veldlopen zie je maandag in RINGtv-sport.