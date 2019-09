Sociaal akkoord bij skeyes

Na maanden van sociale onrust is er een sociaal akkoord gesloten over de uurroosters van de luchtverkeersleiders. De christelijke vakbond onthield zich bij de stemming, de twee andere vakbonden keurden het akkoord goed.

In het akkoord trekt de directie de planning van de luchtverkeersleiders naar zich toe. Nu kiezen en ruilen luchtverkeersleiders hun shifts door ze in te vullen op een blad papier. Het ruilen en kiezen van shifts zal nog altijd kunnen, maar wanneer er gaten vallen kan de directie de planning zelf aanpassen.

“Het akkoord over de werkplanning is een belangrijke stap in het langlopende sociaal overleg bij skeyes. Dankzij de akkoorden kan skeyes de veiligheid van het luchtverkeer blijven garanderen, en de Europese regelgeving rond vermoeidheidsmanagement en werkplanning vanaf 1 januari 2020 implementeren”, aldus skeyes.



Er werden nog vier akkoorden gesloten die te maken hebben met de werkorganisatie. De christelijke vakbond onthield zich bij de stemming. "Er zijn te veel zaken gewijzigd tegenover de oorspronkelijke tekst. Dat een luchtverkeersleider pas twee weken op voorhand zijn uurrooster kent in plaats van twee maanden vroeger, blijft een probleem voor ons", zegt Kurt Callaerts. De christelijke vakbond gaat zich beraden, maar kondigt nog geen acties aan.