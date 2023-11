Soepbrigade schenkt bijna 1.000 schoolkinderen elke middag gratis warme, verse, soep

Bijna 1.000 kinderen van de lagere scholen in Perk, Melsbroek en Steenokkerzeel krijgen tot midden maart elke middag een gratis kom warme, verse soep. Het initiatief komt van de Soepbrigade, een samenwerking van het gemeentebestuur van Steenokkerzeel met DHL Aviation en zijn soepleverancier Roger’s Fijnkost uit Zaventem. “De talloze berichten over lege boterhamdozen raken ons,” aldus CEO van DHL Aviation Kirsten Carlier.

“Het idee voor de Soepbrigade ontstond spontaan,” weet burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon. “Na een overleg bleven we napraten en hadden we het over het probleem van de lege brooddozen. Van het één kwam het ander en DHL ging in gesprek met zijn soepleverancier Iedereen wilde dit realiseren.”

Het gemeentebestuur en de leerkrachten van de scholen organiseren de soepmomenten op school, de leverancier voorziet extra soep en DHL neemt de kosten voor zijn rekening. “Na het fruitproject kunnen we de kinderen zo ook groenten aanbieden,” aldus Ryon. Dit jaar zorgt de Soepbrigade voor verse soep tot midden maart, voor alle leerlingen van de scholen Piramide in Steenokkerzeel, Tilia in Melsbroek, De Zandkorrel in Melsbroek en de kleuter- en lagere school Cajetanus in Perk.

Het initiatief is voorlopig eenmalig, maar er wordt al gepraat over een vervolg volgend jaar. “We dromen stiekem van meerdere Soepbrigades en hopen dat andere bedrijven in de steden of gemeenten waar zij gevestigd zijn, ook het initiatief nemen om Soepbrigades op te richten en de krachten te bundelen. Wij zullen onze eerste editie na afloop evalueren, maar zoals het er nu naar uitziet, komt er volgende winter een vervolg,” besluit Carlier.