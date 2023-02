Solidariteitsacties voor bewoners ‘t Schippershof: “Ze zijn alles kwijt”

Na de zware brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag café ‘t Schippershof in Nieuwenrode vernielde, zijn de uitbaters – een koppel met twee kinderen – zo goed als alles kwijt. Buren zijn al met een inzamelactie gestart, maar die is intussen even stopgezet omdat er zoveel mensen kledij en dergelijke binnenbrachten. Er zijn ook al plannen voor een benefiet.

Het vuur ontstond rond 4.30 uur in de schouw en nam vliegensvlug uitbreiding. De brandweer was snel ter plaatse maar de vlammen schoten al door het dak. De bewoners en uitbaters van het café – een koppel met twee kinderen – waren op tijd wakker geworden door het lawaai en omdat de dakbedekking naar beneden begon te vallen. Ze kunnen voorlopig samen met hun twee kinderen terecht bij een schoonzus. Intussen is er al een solidariteitsactie opgestart want het gezin is zo goed als alles kwijt door brand.

“De kinderen en Wendy zijn op blote voeten en in pyjama naar buiten gelopen”, vertelt buurvrouw en initiatiefneemster Goedele Perdaens. “Heel de bovenverdieping is helemaal verwoest. Het is heel erg wat er gebeurd is maar tegelijk hebben ze ook enorm veel geluk gehad. De twee kinderen van 5 en 14 en Wendy lagen boven te slapen. Zij is gelukkig wakker geworden door gebonk afkomstig van de brand en is gaan kijken op de zolder. Kurt was met zijn broer en een vriend nog wat aan het nakaarten beneden in het gesloten café. Voor zij het beneden opgemerkt hadden, was het misschien fataal geweest.”

Goedele wou in eerste instantie aan voldoende kleding geraken voor het gezin. “Ik heb afgelopen nacht meteen wat truien, een jas, schoenen en sokken aan iedereen die buiten stond gegeven. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Ze zijn alles kwijt wat ze hebben. Ze verblijven nu een paar dagen bij familie maar de gemeente gaat daarna wel een noodwoning voorzien en dan moet er ook wel nog allerlei huisraad verzameld worden.” De uitbaters hadden het café pas in juni 2020 overgenomen. “Ze zijn net tijdens corona begonnen. Ze hebben dus al de nodige pech gehad want iedereen weet hoe moeilijk het is sindsdien in de horeca.”

De oproep voor kleding en andere basisspullen voor het gezin kreeg al dermate veel respons dat de inzameling voorlopig even werd stopgezet. Er zijn intussen ook al plannen om een benefiet te organiseren voor het getroffen gezin. Woensdag wordt daarover vergaderd. Er wordt onder meer gedacht aan een foodtruckfestival met free podium en een dartstornooi.