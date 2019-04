Spectaculaire stijging aantal bouwvergunningen

Het aantal bouwvergunningen voor woningen in Halle-Vilvoorde is spectaculair gestegen. Tussen januari en november van vorig jaar werden 44% meer vergunningen afgeleverd tegenover dezelfde periode in 2017. Dat blijkt uit cijfers van Statbel.

Het Belgische statistiekbureau becijferde dat in de eerste elf maanden van vorig jaar 1478 bouwvergunningen voor residentiële gebouwen afgeleverd werden in onze regio. In dezelfde periode van 2017 waren er dat maar 1030. Een stijging van 44%.

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw spelen de verstrengde milieunormen die vanaf 2018 van kracht zijn een rol. Mensen of projectontwikkelaars met bouwplannen dienden hun bouwaanvraag nog voor de strengere eisen in. De verwerking ervan duurt enkele maanden, meteen ook een reden waarom er vorig jaar meer vergunningen zijn afgeleverd. Ook de aangekondigde betonstop speelt volgens de Bouwnunie een rol in de stijging.

Alle bouwvergunningen van 2018 zijn goed voor 3.500 woongelegenheden. Ook daar zien we een opvallende tendens. Sinds enkele jaren neemt het aantal vergunningen voor appartementen exponentieel toe. Tien jaar geleden werden net geen 1.000 appartementen vergund, vorig jaar waren er dat meer dan 2.300.