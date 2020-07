Speelboxen moeten kinderen meer buiten laten spelen

Asse wil dat kinderen meer buiten spelen. Het heeft daarom 15 speelboxen ontwikkeld voor in de speelstraten. Die boxen bevatten knutsel- en spelmateriaal en spelfiches met concrete activiteiten. Er zijn ook twee rondreizende themakoffers die je gedurende een week in je straat kan aanvragen. Het initiatief kwam tot stand in samenwerking met de Assese kinderpsychologe Karolien Raeymaekers.

Het aantal speelstraten in Asse ligt dit jaar opmerkelijk hoger dan de vorige jaren. De nood aan extra ruimte, om te spelen en mekaar te ontmoeten, is volgens Asse mogelijk hoger door de lockdown van de voorbije maanden. De gemeentelijke jeugddienst ontwikkelde samen met kinderpsychologe Karolien Raeymaekers daarom een speelbox voor elke straat.

"Ik merk dat spelen voor heel wat ouders een ver-van-hun-bed-show geworden is. Het is niet evident om in een drukke dag steeds pasklare inspiratie te vinden. Toch hoeft het niet ingewikkeld te zijn. In de spelfiches is er aandacht voor individueel spel, rustig of sportief samenspel en een leuke snackpauze", aldus Raeymaekers. "Je vindt er ook inspiratie voor waterspelletjes of activiteiten met stoepkrijt. Met een minimum aan input van een volwassene, kan een spel heel snel gestart worden. De fantasie, de nieuwsgierigheid en het enthousiasme van de kinderen doen de rest."

Om het nog éxtra leuk te maken kan elke speelstraat gedurende een week de themakoffer ‘verkeer’ of ‘modderkeuken’ aanvragen. Met het extra grote spelmateriaal maken kinderen dan een echte restaurantkeuken of een verkeersdorp met een verkeerslicht en tankstation.