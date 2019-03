Speelgoed ruilen verkleint de afvalberg

Een legpuzzel voor een squishy of een ouderwets zakje knikkers in ruil voor een fidget spinner? Oudere maar nog bruikbare speelgoedjes ruilen, dat was het opzet van de speelgoedruilbeurs met kinderen van het Immaculata Maria-instituut (IMI) in Roosdaal. Plezierig, maar ook bedoeld als sensibilisering voor milieubewuster leven en spelen.