Speeltuinen mogen opnieuw open

Vanaf vandaag mogen speeltuinen weer open voor kinderen tot 12 jaar. Wij trekken vandaag naar buurtspeeltuin Sollembeemd in Alsemberg, bij Beersel. Een overrompeling werd het daar vanmiddag niet in de speeltuin.

De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden mogen zelf beslissen of hun buurtspeeltuinen in open lucht en grote speeltuinen in parken weer open kunnen, zo zegt het Crisiscentrum. In Beersel gaan zo’n 15 plaatselijke speeltuinen opnieuw open, maar wel onder voorwaarden. Bezoeken aan de speeltuinen zijn wel voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar en de volwassenen die kinderen begeleiden moeten 1,5 meter afstand houden. Bovendien mogen er maximaal twintig kinderen tegelijk spelen.

De grote speeltuin in het provinciedomein van Huizingen blijft voorlopig gesloten. Daarover beslist niet de gemeente, maar het provinciebestuur. Morgen wordt er vergaderd over of en hoe de regels in zo'n grote speeltuin nagevolgd kunnen worden. Binnenspeeltuinen mogen voorlopig nog niet opengaan.