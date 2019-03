Spelen en ontdekken in Den Ast

Nog de hele week rolt streekmuseum Den Ast in Halle de rode loper uit voor kinderen, gratis bovendien, met een interactief en op maat gemaakt speelparadijs. Ontdekken is de boodschap!

Sinds een viertal jaar is in de voormalige mouterij Roye in Halle streekmuseum Den Ast gevestigd, Deze week staat de toeristische trekpleister echter helemaal ten dienste van de kleinsten: ter gelegenheid van de krokusvakantie vinden kinderen er een interactief en leerrijk speelparadijs rond muziek, verbeelding, beweging en ontdekkingen. Uiteraard zijn er tal van streekelementen verweven in het geheel. Er is ook een blotevoetenpad aangelegd, kinderen kunnen verstopte dieren gaan zoeken of zelf dingen bouwen. RINGtv zocht en vond een resem enthousiaste bezoekertjes.

Het kinderparadijs in Den Ast is nog gratis toegankelijk morgen vrijdag (9-12 en 13-17), zaterdag (13-17) en zondag (14-17).