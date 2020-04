Spelers en trainers SK Nossegem zien af van vergoedingen

Bij SK Nossegem is de financiële domper net als bij heel wat andere voetbalclubs enorm. Maar spelers, trainers en vrijwilligers doen hun duit in het zakje om de club toch een duwtje in de rug te geven. Ze volgen daarmee het voorbeeld van een aantal grotere voetbalclubs.

De Belgische Voetbalbond gaf afgelopen vrijdag de beslissing mee dat er dit seizoen geen voetbal meer plaatsvindt. “Sinds midden maart werden de trainingen, wedstrijden en evenementen stopgezet, wat resulteert in een enorm verlies aan inkomsten”, zegt Stefanie De Mol van SK Nossegem. “Niet alleen ons kippenfestijn in maart maar ook onze traditiegetrouwe eindeseizoensbarbecue en de tornooien in de maand mei werden afgelast. Een financiële domper dus… Maar onze voetbalclub heeft enorm veel personen met een hart voor SK Nossegem. Zowel onze vrijwilligers, als jeugd- en volwassen trainers en onze volledige A-ploeg zien af van hun vergoedingen. Voor ons als club is dit een mooi bedrag dat we opzij kunnen zetten om volgend seizoen opnieuw te investeren in de club.”