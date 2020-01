Speurders verzamelen DNA van honderden Belgen in onderzoek Bende van Nijvel

Speurders van het federaal parket zijn begonnen met het verzamelen van het DNA van honderden mensen in ons land. Dat wordt vergeleken met het DNA uit het dossier van de Bende van Nijvel. Bij hun overvallen, moorden en inbraken kwamen tussen 1982 en 1985 28 mensen om het leven, waarvan acht in onze regio.

Het federaal parket haalt alles uit de kast in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Het neemt de vingerafdrukken en DNA-stalen van honderden mensen in ons land. Het gaat daarbij niet alleen om oude verdachten, maar ook nieuwe. Volgens Het Nieuwsblad wordt daarbij niet alleen gezocht in het criminele milieu, maar ook in extreemrechtse kringen en bij de voormalige rijkswacht. Het federaal parket wil tot op het bot gaan omdat de zaak in 2025 verjaart.

Verder wordt ook met nieuwe technologie ballistiek onderzoek uitgevoerd op de wapens die de Bende zou gebruikt hebben. In onze regio is de Bende verantwoordelijk voor acht dodelijke slachtoffers: vijf bij de overval op een Delhaize in Overijse, één bij de overval op een Colruyt in Halle, één bij de overval op de Delhaize in Beersel en nog één bij de overval op een restaurant in Beersel.