Spoeddienst AZ Sint-Maria breidt tijdelijk uit voor carnaval Halle

3 dagen carnaval, dat betekent ook 3 extra drukken dagen en nachten op spoed bij het AZ Sint-Maria in Halle. Het ziekenhuis steekt daarom een tandje bij. “De spoedgevallendienst wordt uitgebreid met extra ruimte. Onder meer de nabijgelegen garage en containers worden ingericht als bijkomende spoedruimte. En elke carnavalsnacht worden er ook tien extra medewerkers ingezet”, klinkt het bij het AZ Sint-Maria. Het ziekenhuis vraagt ook om verstandig en veilig te feesten. Wie COVID-symptomen heeft, doet best een zelftest en blijft thuis als die positief is. “Wees ook voorzichtig met alcohol. Zeker ’s nachts want dan schommelen de minima tussen 2 en 4 graden. Alcohol verwijdt bij zo’n frisse temperaturen de bloedvaten, waardoor je lichaamstemperatuur daalt. In het slechtste geval raak je zelfs onderkoeld”, geeft het ziekenhuis nog mee.

Foto: AZ Sint-Maria