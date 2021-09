Spreuken geven Affligem extra veerkracht

In Affligem sieren bijzondere boodschappen de ramen van handelaars en openbare gebouwen. Het gaat om een initiatief van de werkgroep Gezondheid en Preventie. Met de actie willen ze het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker zetten.

Nicole De Koninck uit Essene schreef de voorbije dagen op de ramen van meer dan 80 handelaars, openbare gebouwen en scholen een mooie spreuk met een deugddoende boodschap. De ‘spreukenfee’ deed dat in opdracht van de werkgroep Gezondheid en Preventie van Affligem. “De werkgroep neemt al een hele tijd maatregelen om het mentaal welbevinden van de inwoners te verbeteren”, vertelt Inge Van Vaerenbergh van de gemeente Affligem. “Tussen 1 en 10 oktober zet Affligem het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht éxtra in de kijker. Dat doen we dus via de spreuken die hopelijk een glimlach of ontroering op het gezicht van voorbijgangers toveren en doen nadenken over hun mentale gezondheid.”