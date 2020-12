Staatssecretaris De Bleeker geïnteresseerd in Hals scantoestel

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) uit Hoeilaart onderzoekt of een nieuw scantoestel dat in Halle werd ontwikkeld, gebruikt kan worden door inspectiediensten van de overheid. Vanmiddag ging ze de spectrometer zelf bekijken op de hoofdzetel van Colruyt Group en Xpectrum.

De spectrometer is een soort van scantoestel dat toelaat om een gebrekkige voedingskwaliteit en voedingsfraude op te sporen. De Belgische start-up Xpectrum ontwikkelde de scanner bij Colruyt Group in Halle. Met behulp van licht en de weerkaatsing ervan kunnen de samenstelling en textuur van een voedselproduct gemeten worden. Een teveel aan water in een kip of baksteen in paprikapoeder kan zo makkelijk en snel ontdekt worden.

Staatssecretaris De Bleeker overweegt de spectrometer in te zetten bij controles van de Economische Inspectie. Die is bevoegd voor alles wat te maken heeft met consumenteninformatie en de samenstelling van een product. De snelheid waarmee de nieuwe scanner resultaten geeft, kan die controles efficiënter maken.