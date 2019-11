Stad Halle sluit compromis over kasteelvijver Essenbeek

In Halle staat de kasteelvijver in het gehucht Essenbeek weer helemaal bovenaan de politieke agenda. Het stadsbestuur wil een compromis sluiten met de projectontwikkelaar die er 11 woningen wil bouwen. De N-VA is over die demarche niet te spreken.

De eigenaar van de vijver en de omliggende gronden wil op de oever van de kasteelvijver van Essenbeek 11 woningen bouwen. Dat is de oorzaak van een juridische uitputtingsslag die nu al twintig jaar aansleept tussen de eigenaar, ook de projectontwikkelaar, de stad en omwonenden. Om daar eindelijk een streep onder te trekken sloten de eigenaar en het Halse stadsbestuur een dading. Dat is een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen waardoor alle lopende juridische procedures worden stopgezet. “Het gaat om een compromis waarbij de stad toegevingen doet, maar ook de projectontwikkelaar”, legt burgemeester Marc Snoeck uit. “Zo moet hij het zicht op de vijver behouden, een weg rond de vijver aanleggen en op termijn moet er een doorsteek komen naar het Warandepark.”

De N-VA is verbolgen omdat ze vindt de stad de handdoek in de ring gooit en het verzet tegen het bouwproject aan de kasteelvijver op die manier in de kiem smoort. Maar de partij vooral verontwaardigd over de manier waarop ze dat doet. “Dit is een aanfluiting van de democratie en van transparant bestuur”, zegt Mark Demesmaeker van N-VA. “Een geheim compromis waarin er met de grieven van de Essenbekenaren nauwelijks rekening wordt gehouden. We gaan er alles aan doen om dit nog tegen te houden.” Morgenavond komt de gemeenteraad over de kwestie bijeen.

