Stad Vilvoorde één grote bouwwerf

Asfalteringswerken aan de Woluwelaan, werken aan de nutsvoorzieningen in het centrum van de stad en werken aan de Schaarbeeklei, Hendrik I Lei en de kanaalzone aan de Brusselsesteenweg. Het zijn maar enkele van de huidige werven in de stad Vilvoorde. Daardoor zijn ook tal van straten deels of volledig afgesloten.

“Sommige werken moesen starten, anders lopen volgende werken vertraging op. De asfalteringswerken aan de Woluwelaan bijvoorbeeld. Die moeten nu uitgevoerd worden omdat de baan straks op de omleidingsroute ligt als het stadscentrum heringericht wordt”, zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD).

Het is puzzelen voor de stad. Vilvoorde beseft dat de werken de nodige hinder veroorzaken. “Anderzijds denken we dat het verkeer nu nog minder druk is doordat nog veel mensen van thuis telewerken. Hoe langer we wachten, hoe meer mensen er hinder van gaan ondervinden”, aldus Vaes. “Het is een beetje de korte pijn. Vele werken duren niet lang. Al is dat voor zij die er veel van ondervinden relatief.”

Ook in deelgemeenten Houtem en Peutie zijn wegenwerken aan de gang. “De bussen van De Lijn rijden momenteel niet tussen de twee deelgemeenten. Dat was voor ons ook een verrassing. We zijn met De Lijn in gesprek om zo snel mogelijk een buslijn in te leggen. Ik hoop dat we daar vandaag nog een oplossing voor komt”, besluit Vaes.