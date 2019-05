Stadhuis Vilvoorde definitief beschermd

Het stadhuis werd tussen 1870 en 1873 gebouwd naar de plannen van architect Antoine Trappeniers. Naast de buitenzijde is ook een deel van het interieur beschermd. Daar bleven de traphal, de trouwzaal, het kantoor van de burgemeester en de imposante feestzaal bewaard. Het stadhuis moest de economische bloei van het negentiende-eeuwse Vilvoorde tonen.

Daarnaast wordt ook het café Luminor definitief beschermd, dat al 100 jaar een ontmoetingsplaats in Vilvoorde is. De middenschool, gebouwd in 1884 en 1885, is dan weer beschermd omwille van de historische en architecturale waarde. De gevel is imposant en rijkelijk versierd in neo-Vlaamserenaissance-stijl en de school is een herinnering aan de eerste schoolstrijd.

“De stad Vilvoorde is drie prachtige monumenten rijker. Met de bescherming van het stadhuis, de Middenschool en het café Luminor bevestigt Vilvoorde haar rol als een historisch belangrijke stad. Historisch en architecturaal erfgoed moeten we koesteren en een plaats geven in onze openbare ruimte," zegt minister-president Geert Bourgeois.