Stadion Lamme Guiche wordt oefencomplex RWD Molenbeek

Het Lamme Guiche-stadion in Halle. Een brandweerverslag uit 2019 zegt dat het er te onveilig is om nog te spelen. De tribune staat op instorten en in de kantine is er elektrocutiegevaar. De vennootschap die het stadion op dat moment verhuurt aan Pepingen-Halle, laat werken uitvoeren, maar verviervoudigt ook de huurprijs. Iets wat de voetbalclub niet slikt. Sindsdien ligt het stadion er troosteloos verlaten bij. Daar komt nu verandering. RWD Molenbeek heeft een akkoord bereikt om en wordt de nieuwe erfpachthouder van het stadion.

“De stad Halle blijft eigenaar van het stadion, maar de Brusselse club zal instaan voor het onderhoud en investeringen in het complex”, zegt schepen van Sport Pieter Busselot in Het Nieuwsblad. “Eerstdaags zitten we met RWD Molenbeek rond de tafel en komen we meer te weten over hun plannen, maar het stadion wordt sowieso een trainingscentrum omdat daar in Brussel een groot tekort aan is. Wat mogelijk is op Lamme Guiche wordt nog besproken.”