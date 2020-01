Stakingsaanzegging bij skeyes

De christelijke vakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend bij luchtverkeersleider skeyes in Steenokkerzeel. Aanleiding is de samenwerking met de luchtverkeersleiders van Defensie. De aanzegging verloopt op 28 januari. Het is niet duidelijk of de andere vakbonden zich nog gaan aansluiten bij de christelijke vakbond.