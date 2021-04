Stand-upcomedian Wim Dufraing roept op tot ludiek protest aan Calandrokaai

“Ik mag hier met mijn labrador Tess dus niet meer wandelen omdat andere hondenbaasjes hun verantwoordelijkheid niet opnemen. De kaai afsluiten, vind ik geen oplossing”, zegt Dufraing. “Hondenbaasjes van slechte wil gaan dan gewoon verderop wandelen en laten hun hond dan zijn gevoeg doen in de straten hier rond. Gaan we die dan ook afsluiten?”

Ludieke actie

De cartoonist-komiek van het komische duo Dufraing en Dewit, wil met een ludieke actie het afsluiten van de Calandrokaai onder de aandacht brengen. “Ik roep zeker niet op tot massabetogingen of zo”, zegt Dufraing. “Maar gewoon een ludieke actie: kom met je huisdier -alles behalve een hond- en neem een selfie aan de Calandrokaai. Als je geen huisdier hebt, kan je ook je teddybeer of andere knuffel meenemen voor een selfie. Je kan die dan posten op de Facebook-pagina ‘Straffe verhalen uit Kapelle-op-den-Bos’. En mocht iemand een alpaca hebben, dan wil ik er gerust eens mee wandelen aan de kaai en een foto nemen.”

Hygiënisch

Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) zegt dat de maatregel om hygiënische redenen genomen is. “Drie werkmannen van de technische dienst hebben hier twee dagen lang hondendrollen moeten opruimen”, zegt de burgemeester. “Het loopt hier echt de spuigaten uit. Dat komt ook omdat er beneden aan de kaai te weinig sociale controle is. Je loopt er uit het zicht van iedereen.”

“Het is ook zo dat de kaai de bevoegdheid is van de Vlaamse Waterweg, de beheerder van het Zeekanaal. We kunnen niet constant daar een politieman inzetten om hondenbaasjes die geen poepzakje gebruiken, er te beboeten. Daarom gaan we in overleg met de beheerder van het Zeekanaal in de omgeving camera’s plaatsen. Er staat er momenteel al één aan de brug voor de veiligheid, we kunnen dat netwerk uitbreiden. We willen sowieso een oplossing en het verbod is tijdelijk tot als de extra camera er hangt. Het overleg met de Vlaamse Waterweg is komende weken voorzien omdat we ook bekijken hoe we het netwerk van Telenet er kunnen optimaliseren.”