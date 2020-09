Standbeeld Prins komt thuis in provinciedomein van Huizingen

Vandaag krijgt het kunstwerk ‘Prins’ van kunstenaar Koenraad Tinel, een vier meter hoog beeld van een boerenpaard, een plaatsje in het provinciedomein in Huizingen. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om het beeld dat op het Marktplein in Lennik staat.

Het kunstwerk 'Prins', een Brabants trekpaard van plaaster en een stalen skelet, vindt zijn laatste rustplaats in het provinciedomein van Huizingen. Het beeld werd in 1990 gemaakt door kunstenaar Koenraad Tinel in zijn atelier in Gooik. Het is het origineel van het beeld dat op het Marktplein van Lennik staat. Na een aantal omzwervingen vindt het een thuis in Huizingen.

"En het is dan ook niet toevallig dat we het beeld naar ons domein halen", zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD). "Het komt op de plaats waar we met echte Brabantse trekpaarden dit levend erfgoed in stand houden.” Het beeld is een ode aan de Pajotse landbouw en haar trekpaarden.