Station hogesnelheidstrein in Zaventem?

Volgens de indiener kunnen treinritten vanop de luchthaven in Zaventem een uitstekend alternatief worden voor korte afstandsvluchten zonder in te boeten op bereikbaarheid en mobiliteit. “Voor korte afstanden moet de trein voordeliger, betaalbaarder worden. Als we echt een vervoershift willen, moeten we vooral inzetten op het uitbouwen van een HST-station op Brussels Airport”, klinkt het. “Brussels Airport is zelf ook sterk vragende partij om ook langeafstandstreinen op de luchthaven te laten stoppen”, zegt Van Peteghem, die burgemeester is in het Oost-Vlaamse De Pinte.

De roep om klimaatvriendelijker maatregelen klinkt ook in de vervoersector steeds luider. Gisteren opperde de partij Groen al het voorstel om de korte-afstandsvluchten tussen Brussel en Amsterdam af te schaffen.