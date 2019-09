In Dilbeek is de Stationsbuurtraad niet tevreden over de startnota van het RUP voor herinrichting van de stationsbuurt. De raad heeft zijn bezwaren overgemaakt aan het gemeentebestuur.

Volgens de buurtraad zijn de omwonenden niet gediend met ‘verstedelijking met meer appartementen en bijkomende bouwgronden’ in het gebied maar integendeel met meer groen en recreatie in de Dilbeekse stationsomgeving. Ook de mobiliteit in de nota is een doorn in het oog van de raad, die pleit voor een verkeersluwe buurt met voorrang voor de zwakke weggebruiker. Guido Andries, voorzitter van de Stationsbuurtraad, licht de kritiek toe in ons nieuws vanavond.