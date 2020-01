Steeds meer vrouwen aan het werk op Brussels Airport

Op Brussels Airport werken steeds meer vrouwen. Dat blijkt uit een studie over het profiel van de werknemers in de bedrijven van de nationale luchthaven in Zaventem. Eén op de drie werknemers op de luchthaven is een vrouw. Brussels Airport geeft in vergelijking met Vlaanderen ook meer kansen aan mensen van buitenlandse origine.

Op en rond Brussels Airport werken vandaag zo'n 24.000 mensen. "Twee derde van de werknemers in Brussels Airport is een man, maar er worden steeds meer vrouwen aangeworven. 40% van de aanwervingen zijn een vrouw. De tewerkstelling wordt steeds diverser, want ook het aandeel werknemers van niet-Belgische origine is bovendien hoger dan gemiddeld in Vlaanderen", aldus de studie.

20% van de werknemers op Brussels Airport is van buitenlandse origine. In Vlaanderen is dat 16%. Nog opvallend is het opleidingsniveau van de werknemers. "Ruim één op de drie is hoogopgeleid. Zij worden onder meer ingezet voor het vervoer in de lucht. De middengeschoolden voor postdiensten en koeriers, airport operator en airport handling. Kortgeschoolden zijn terug te vinden binnen horeca, de bouw van vliegtuigen of het herstel ervan", aldus de studie.

Een eerdere studie toonde ook al het belang van Brussels Airport aan voor onze regio. De luchthaven is goed voor 11% van alle jobs in Halle-Vilvoorde. “Uit deze nieuwe studie blijkt opnieuw het belang van Brussels Airport als één van de grootste werkgevers in ons land, met bovendien zeer diverse en kwaliteitsvolle jobs. De luchthaven is permanent op zoek naar nieuwe werknemers, en spreekt daarvoor verschillende doelgroepen aan", zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).