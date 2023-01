Steenokkerzeel kaart gebrekkige zichtbaarheid fietsers aan: ‘Enkel dieven dragen geen fluo’

De gemeente Steenokkerzeel start met een opvallende campagne rond zichtbaarheid in het verkeer. Met directe slogans als ‘Enkel dieven dragen geen fluo’ wil men schoolkinderen en andere fietsers sensibiliseren. Aanleiding is een recente veiligheidsactie rond fietsers en hun verlichting waarbij één op de vier niet in orde bleek.

“Omdat deze cijfers veel beter kunnen, willen we de ouders erop wijzen dat zij hun kinderen moeten voorzien van deftige verlichting op de fietsen en fluovestjes”, legt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) uit. “Maar het gaat ook om de werkmens op de fiets, al waren die beter in orde dan de schoolgaande jeugd. 75% was in orde maar één op vier dus niet. Dat is echt te veel. Het gaat niet alleen om de weg naar school maar ook als ze naar het jeugdhuis gaan, naar een fuif of een van hun hobby's. Zichtbaarheid is van het grootste belang, zowel verlichting als het dragen van fluo. Soms lijkt het niet cool, maar het maakt een immens verschil naar veiligheid toe.”

Met vier opvallende slogans wil de gemeente de aandacht vestigen op de problematiek. 'Uw licht of uw leven', ‘Enkel dieven dragen geen fluo’, ‘VAL OP!’ en ‘Zien en gezien worden’ zullen deze week op vier ‘gevoelige’ plaatsen opduiken. “In reflecterende en fluorescerende materialen, net zoals een fietser of voetganger er moet uitzien”, zegt schepen van Mobiliteit Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). “Ze worden geplaatst op invalswegen en druk bereden of bewandelde plaatsen. Sommige slogans klinken misschien hard, maar het is o zo belangrijk.”

Ryon gaat zelfs nog een stap verder. “Ik ga als burgemeester ook een schrijven richten naar nationale partijen met de vraag een wetsvoorstel in te dienen om de fluovest verplicht te maken. In de auto is het verplicht - al steken die meestal jaren onder de zetel - maar in het verkeer als fietser of voetganger niet, en dat slaat nergens op.”