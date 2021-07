Steenokkerzeel viert 11 juli met straattheater

In Steenokkerzeel ging door het coronavirus de traditionele 11-juliviering in Steenokkerzeel met optredens dit jaar opnieuw niet door. Maar het schepencollege had wel een alternatieve viering uitgewerkt met heel wat straattheater.

Door de coronacrisis nodigde het gemeentebestuur als alternatief alle inwoners uit om plaats te nemen op één van de terrassen van de cafés van Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek. “Normaal hebben we hier Steenokkerzeel Zingt, waar wel 1.000 inwoners samen drinken, dansen en feesten”, zegt burgemeester Kurt Ryon. “Dat gaat nu niet door het coronavirus. Daarom vieren we met de lokale handelaars en de horeca die het zo moeilijk heeft gehad. Aan alle twaalf cafés in onze gemeente is straattheater te zien.”

De sfeer werd verzorgd door steltenlopers, goochelanimatie en muzikale acts zoals Mexicaanse Mariache. Voor Ryon is de Vlaamse feestdag niet louter alleen vlaggengezwaai op 11 juli. Het is een feest om heel wat verwezenlijkingen te vieren. “Het is een feestdag, maar ook een strijddag. Vandaag mogen we vieren, de andere dagen van het jaar moeten we - alle inwoners samen - opkomen voor het Vlaams karakter van onze gemeente”, aldus Ryon.