Sterrenchef Viki Geunes trekt AEHT Cornet Trophy op gang

Voor de tiende keer wordt de AEHT Cornet Trophy georganiseerd, een wedstrijd tussen Vlaamse hotel- en toerismescholen. Gisteren werden de leerlingen klaargestoomd via demo’s en workshops bij Brouwerij Palm & De Hoorn in Steenhuffel. Opmerkelijke gast was Viki Geunes. De sterrenchef is vanaf dit jaar peter van de wedstrijd.

Via de demo’s en workshops worden de leerlingen voorbereid op de nationale wedstrijd. Die wordt dit jaar op 28 en 29 april georganiseerd in de Hotelschool van Hasselt.Ook tijdens deze editie zullen de studenten aan de slag gaan met lokale producten, onder andere Belgisch varkensvlees, rode poon, hondshaai en beer en food pairing. De wedstrijd heeft vanaf dit jaar Viki Geunes als peter. Hij staat achter het fornuis van driesterrenrestaurant Zilte, gelegen op de bovenste verdieping van het MAS museum te Antwerpen.

“In Vlaanderen mogen we terecht trots zijn op onze lokale producten van topkwaliteit én uiteraard ook op onze bieren. Belgische producten zijn van wereldklasse. Veel mensen vinden die kwaliteit vanzelfsprekend, maar dat is ze zeker niet”, zegt Geunes. “Ook dat bier over een rijker aroma- en smakenspectrum dan wijn beschikt waarmee je gerechten kan combineren, is nog te weinig bekend. Daarom verdient dit initiatief mijn steun, tevens wil ik de studenten met mijn peterschap inspireren en motiveren in hun beroepskeuze.”

Ook de Londerzeelse brouwerij Palm is een trouwe partner van de AEHT Cornet Trophy. “Niet alleen wordt de culinaire kennis rond bier versterkt maar ook de sociale vaardigheden worden door het samenwerken in teamverband extra ontwikkeld”, zegt Peter Buelens van Palm. Aan de wedstrijd nemen onder meer de hotelafdeling van Campus Wemmel deel en COOVI Anderlecht.