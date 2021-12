Steunfonds slachtoffers brand Opwijk levert 90.000 euro op

Het steunfonds dat de gemeente Opwijk oprichtte voor de slachtoffers van de zware brand in Kloosterstraat is afgesloten. De voorbije maanden werd bijna 90.000 euro ingezameld. De laatste schijf van net geen 30.000 euro werd onlangs uitbetaald.

In april van dit jaar werd door een verwoestende brand acht appartementen in de Kloosterstraat in Opwijk volledig in de as gelegd. 26 appartementen liepen heel wat schade op. Alle appartementen zijn intussen al zo’n acht maanden onbewoonbaar. De juridische afhandeling van de brand wordt een procedureslag, want de verzekeraar daagde verschillende partijen, waaronder de gemeente Opwijk, voor de rechtbank. De zaak moet uitmaken op wie de schade verhaald zal worden.

Meteen na de brand kwam een golf van solidariteit op gang. Opwijkenaren zamelden voeding, kledij, meubel en heel wat andere zaken in. “Daarop hebben we een speciale rekening geopend waarop maar liefst 88.819,50 euro werd gestort”, laat de gemeente Opwijk weten in een persbericht. “Het gemeentebestuur heeft de rekening intussen afgesloten. Elke euro kwam integraal bij de slachtoffers terecht. De bijdragen, klein of groot, helpen om deze tragische gebeurtenis te verwerken.”

Intussen is er ook voor de getroffen bewoners een lichtpuntje. Er is namelijk groen licht voor de opruimingswerken. Een aannemer is intussen gestart met de klus en zal de site dichtmaken. De heropbouw van het appartementsgebouw zal wel nog even op zich laten wachten. Alle bewoners vonden na de brand gelukkig vrij snel een tijdelijk onderkomen.