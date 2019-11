Vannacht is Antoine Rollier overleden. Hij was ruim 60 jaar geleden de stichter van het autobusbedrijf dat uitgroeide tot touroperator Rantour uit Affligem.

Antoine Rollier kocht in 1958 zijn eerste busje en legde daarmee de basis van wat Reizen Antoine werd. Dat bedrijf werd een begrip in de Denderstreek en liet in de jaren 60 en 70 talloze mensen kennis maken met het autobustoerisme. In 2000 veranderde het bedrijf van naam en werd Rantour. Antoine Rollier werd 88.