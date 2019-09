Stichting Zoniënwoud schiet uit de startblokken

Op de beheerraad vandaag zal een voorzitter aangeduid worden. "Hij of zij wordt verantwoordelijk voor het begeleiden van de teams die instaan voor een beter beheer van het Zoniënwoud. De Stichting is het eindpunt van een lang proces dat werd opgestart in 2008, maar tevens het begin van gecoördineerde initiatieven tussen alle belanghebbenden om dit groene erfgoed te behouden", zegt Patrick Huvenne van het Agentschap Natuur en Bos.

Het Zoniënwoud is zo'n 5.000 hectare groot. Zo'n 56% daarvan ligt in Vlaanderen, in Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren. De Stichting Zoniënwoud wordt het aanspreekpunt voor Zoniënfans, moet partners mobiliseren om te investeren in de toekomst van het bos en zal de samenwerking tussen de gewesten stroomlijnen.

“De natuurwaarden van het Zoniënwoud zijn van Europees topniveau. Dankzij deze stichting kunnen we een gezamenlijk beheer voeren van een gewestoverschrijdend gebied. Door deze gezamenlijke aanpak op het vlak van toegankelijkheid en recreatie zal de beleving voor de bezoeker nog beter worden", zei Vlaams minister van Natuur Koen Van den Heuvel eerder dit jaar over de Stichting Zoniënwoud.