Stien Bovijn brengt muziek in complete duisternis

In het Cultuireel Centrum van Asse gaf Stien Bovijn uit Mollem twee unieke blinde concerten. 'I will become someone I wanna be' vindt in complete duisternis plaats zodat het publiek zich moet focussen op de andere zintuigen om de muziek te beleven.

'I will become someone I wanna be' is het afstudeerproject van de 23-jarige singer-songwriter Stien Bovijn. Voor haar afstudeerproject baseerde ze zich op verhalen en interviews met blinden. Opmerkelijk, het concert vond in complete duisternis plaats. Daarmee wil Bovijn haar muziek laten voelen via alle andere zintuigen dan het zicht. De zitjes van het publiek bevonden zich op het podium van het cultuurcentrum, wat een intieme sfeer met zich meebracht.