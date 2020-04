Stijgend aantal leerlingen uit het Brussel loopt school in Vlaanderen

Het aantal leerlingen uit Brussel dat schoolloopt in het Nederlandstalig onderwijs van het Vlaams Gewest, vooral dan de in de Vlaamse Rand, blijft jaar na jaar stijgen. In het schooljaar 2014-2015 waren het er ongeveer 5.300, vorig schooljaar iets meer dan 6.100. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

In exacte cijfers gaat het om 6.133 leerlingen in het schooljaar 2018-2019 tegenover 5.127 in 2013-2014. De stijging deed zich zowel voor bij de 1-5-jarigen (van 1.039 tot 1.064), als bij de 6-11-jarigen (van 1.556 tot 1.742) en de 12-19-jarigen (van 2.722 tot 3.327). Van de Brusselse leerlingen die Nederlandstalig leerplichtonderwijs volgen deden vorig schooljaar 13,3 procent dat in het Vlaams Gewest. Omgekeerd blijft het aantal leerlingen dat gedomicilieerd is in het Vlaams Gewest en Nederlandstalige leerplichtonderwijs volgt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrij stabiel. Vorig schooljaar ging het om 7.638 leerlingen tegenover 7.704 in 2014-2015.