Stilte in Gooiks jeugdhuis: tijdelijk geen werking, wel open voor blokkende studenten

Jeugdhuis Guuk in Gooik is opnieuw één van de blokspots in het Pajottenland, maar voor de rest blijven de deuren van het jeugdhuis gesloten tot en met 20 februari. Op die manier wil het bestuur de kern even tot rust laten komen, extra krachten zoeken om de jeugdhuiswerking te versterken en de zoektocht naar een nieuwe locatie opstarten.

Dagelijks zitten zo'n twintig studenten in jeugdhuis Guuk met hun neus in de boeken. De blokspot opent tot eind deze maand elke dag om 8 uur de deuren, maar voor de rest blijft het jeugdhuis wel dicht tot eind februari. "Het bestuur wil de kernleden even op adem laten komen, want 2020 wordt een druk jaar voor JH Guuk”, vertelt voorzitter Amber Gys. “Het jeugdhuis wordt deze zomer gesloopt, waardoor we tijdelijk zullen moeten uitwijken naar een andere locatie, wat veel werk met zich meebrengt."

De extra rust moet het jeugdhuis ook in staat stellen om op zoek te gaan naar vers bloed. "Heel wat leden vloeiden de voorbije maanden af omdat ze het te druk hadden of beginnen werken zijn, waardoor slechts vijf leden overblijven om het jeugdhuis draaiende te houden. We lassen de adempauze ook in om op zoek te kunnen gaan naar jongeren die de jeugdhuiswerking willen versterken", zegt Jason Broodcoorens.

Iedereen is welkom: zowel mensen die het jeugdhuis willen openhouden op vrijdagavonden, occasionele vrijwilligers als jongeren die mee vorm willen geven aan onze werking. Kandidaten kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar jeugdhuisguuk@gmail.com.